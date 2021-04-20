В российском кабмине объяснили рост цен на квартиры

Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина объяснил изданию «Известия» рост цен на жилую недвижимость.

По словам представителя кабмина, влияние на рост цен на жилую недвижимость оказывает комплекс факторов, среди которых — увеличение стоимости строительных материалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия и переход на проектное финансирование.

Так, темпы роста стоимости квартир в России замедлились, однако все еще остаются достаточно высокими. Так, в январе-марте квартиры на первичном рынке подорожали на 8 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. Аналогичный показатель за октябрь-декабрь 2020-го составлял 10 процентов. В годовом же выражении квартиры сейчас стали дороже на 26 процентов.

Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Московской области начал ослабевать — по итогам марта он снизился на 22 процента относительно того же месяца 2020-го. Несмотря на стабилизацию рынка, в Подмосковье резко снизились сроки экспозиции квартир — если год назад для продажи нужно было в среднем 136 дней, то теперь на это требуется 122 дня, подсчитали эксперты.

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