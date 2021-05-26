В России оценили ужесточение выдачи ипотеки

Банк России с 1 августа решил ужесточить регулирование ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов. Подробности инициативы раскрыли «Известия».

Опрошенные изданием эксперты считают, что такое решение ЦБ логично. Как полагает Иван Татаринов, коммерческий директор девелоперской компании Glincom, доступная ипотека привлекала на рынок огромное количество покупателей, даже тех, у кого нет реальной потребности в улучшении жилищных условий, в том числе неквалифицированных инвесторов.

По мнению эксперта, программа льготной ипотеки перегрела рынок, и люди начали брать ипотеку, плохо просчитав финансовые риски.

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич полагает, что нынешняя мера направлена на стабилизацию рынка и снижение рисков банковского сектора. «Раздавать ипотеку с первоначальным взносом 10-20 процентов в условиях стагнирующей экономики и падающих доходов населения — предприятие весьма рискованное», — сказал он.

При этом ряд экспертов считают ситуацию на ипотечном рынке неопасной и не уверены в том, что новые требования окажут существенное влияние.

21 мая стало известно, что в Банке России задумали ужесточить регулирование ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов. Таким способом регулятор планирует ограничить риски ипотечного кредитования. Совет директоров Центробанка решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье с соотношением «кредит/залог» от 80 до 85 процентов. Новые показатели достигнут от 50 до 100 процентных пунктов.