Центробанк задумал ужесточить регулирование ипотеки

В Банке России задумали ужесточить регулирование ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов. Таким способом регулятор планирует ограничить риски ипотечного кредитования. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка.

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Совет директоров Центробанка решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье с соотношением «кредит/залог» от 80 до 85 процентов. Новые показатели достигнут от 50 до 100 процентных пунктов. Их будут применять к кредитам, оформленным с 1 августа 2021 года.

В Центробанке посчитали, что увеличение надбавок поспособствует «снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом» и поможет обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям.

В апреле 2021 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о намерении регулятора обсудить с участниками рынка возможности ужесточения выдачи жилищных кредитов. Она отметила, что на ипотечном рынке зафиксировали признаки перегрева. Однако конкретные меры глава Центробанка не назвала.