Первичное жилье в России за полгода подорожало на 17 процентов

Эксперты в области недвижимости рассказали о подорожании первичного жилья в России на 17 процентов. За первые полгода 2021 года (с декабря 2020 по июнь 2021) стоимость одного квадратного метра выросла до 118,5 тысяч рублей, пишут «Известия».

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил, что жилье в России так же подорожало во втором полугодии 2020 года, увеличившись в стоимости на 17 процентов в декабре по сравнению с июнем.

Глава аналитического центра «Циан» Алексей Попов считает, что цены растут «на фоне сжимающегося спроса». «Вторичное жилье дорожало в начале года, в мае-июне цены начали стагнировать», — добавил специалист. При этом в Росстате заявили, что рост стоимости на первичные квартиры во втором квартале года составил шесть процентов по сравнению с первым кварталом.

По словам руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, за первые шесть месяцев 2021 года спрос на первичное жилье упал в среднем на 15–20 процентов. Такая ситуация сложилась, поскольку многие россияне уже приобрели недвижимость. Кроме того, на ценоообразование влияет и покупательская способность граждан. Эксперт предложил, что жилье продолжит расти в стоимости из-за подорожания строительных материалов.