Названа сумма для спокойной жизни с ипотекой

Россиянам, у которых есть ипотека, необходимо откладывать часть средств на так называемую подушку безопасности для спокойной жизни. О необходимой сумме сбережений порассуждал директор по продуктам платформы залогового кредитования Online-Ipoteka Дмитрий Питецкий. Его слова приводит РИА Новости.

Питецкий считает, что минимальный размер накоплений должен равняться 1-2 платежам по ипотечному кредиту, а в идеале — 6-12 ежемесячным платежам. Эксперт уточнил, что в Москве у ипотечного заемщика про запас должно быть хотя бы 60-120 тысяч рублей, а в регионах — 30-60.

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Среди идеальных городов для покупки жилья в ипотеку оказались Тверь, Самара, Ульяновск, Уфа, Волгоград и Екатеринбург. С 1 июля льготная программа кредитования покупателей квартир в новостройках изменилась — ставка повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей (для всех регионов).

Ранее аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

В настоящее время в России растет число квартир с обременением, выставленных на продажу. В большинстве случаев это объекты в залоге у банков, а также приобретенные с привлечением материнского капитала и находящиеся под арестом. В большинстве случаев у продавца нет денег на погашение займа, и он просит покупателя закрыть этот долг, поясняют специалисты. Таким образом, у покупателя должен быть первый взнос, размер которого будет равен или превысит размер ипотечного долга продавца.