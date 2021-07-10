Названо лучшее время для сделок с недвижимостью

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что при купле-продаже недвижимости стоит учитывать сезонные факторы. Лучшим временем для подобных сделок является лето, поскольку в этот период «сильно проседает деловая активность», передает агентство «Прайм».
Кричевский считает, что летом собственники жилья легче идут на уступки покупателям. Кроме того, возможно получить скидку в три-четыре процента от весенних цен на недвижимость, если за это время не фиксировали значительные изменения — скачки ключевой ставки, например.
«С этой стороны также интересны май и период с начала года до начала февраля, так как приличная часть ликвидного предложения вымывается именно под окончание года как подарки или решение застарелого вопроса, чему способствуют и скидки на ипотеку», — отметил специалист.
Наиболее удачными временными периодами для продажи жилья являются промежутки с февраля по апрель и с середины сентября до третьей декады декабря, поскольку деловая активность возрастает. Именно в эти месяцы возможно поставить максимально высокую цену недвижимости.
Однако стоит помнить, что вне зависимости от временного промежутка неликвидные квартиры (далекие от транспорта, с плохим видом и т.д.) продавать тяжело. Эксперт добавил, что даже косметический ремонт может увеличить стоимость недвижимости в пять раз. «Помимо этого, всегда стоит торговаться что покупателям, что продавцам», — заключил Кричевский.
Ранее специалисты определили города России с реактивно дорожающим жильем. За полгода больше остальных поднялась в цене готовая недвижимость в Сочи — на 31 процент.