Россиянам назвали опасные болезни из подъездов многоквартирных домов

Помимо коронавируса, в подъезде обычного жилого дома россияне могут подхватить туберкулез, острую кишечную инфекцию и ветряную оспу, рассказала РИА Новости врач-эпидемиолог группы компании «Инвитро» Дарья Тихонова. По ее словам, это наиболее распространенные заболевания, которыми можно заразиться именно в общих пространствах многоэтажек.

Кишечную инфекцию в подъездах зачастую подхватывают дети, указала врач, — они дотрагиваются до различных поверхностей (ручек дверей, домофонов, почтовых ящиков), а затем кладут пальцы в рот. Нужно научить детей мыть и протирать руки после подобных прикосновений, подчеркнула Тихонова.

Туберкулезом можно заразиться в подъезде многоквартирного здания, в коммунальной квартире или ветхом деревянном доме, добавила она. Типичным разносчиком заболевания специалист назвала соседа, ведущего асоциальный образ жизни. Кроме того, бактерия может активно распространяться в закрытых помещениях с высоким уровнем влажности.

Также в подъезде можно, по мнению эксперта, подхватить ветряную оспу. Она опасна для жителей всех возрастов, отметила Тихонова. Врач посоветовала гражданам соблюдать правила личной гигиены и контролировать выполнение управляющими компаниями и ТСЖ своих обязанностей, в частности, по дезинфекции подъездов, холлов, лифтов, коридоров. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию и регулярно проветривать подъезды, заключила специалист.

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