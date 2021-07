Диетолог назвала самые эффективные средства для улучшения сна

Диетолог Лиза Московиц (Lisa Moskovitz) назвала два наиболее эффективных средства для улучшения сна. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам Московиц, нет ничего хуже, чем отсутствие полноценного отдыха. Так, бессонница или хронический недосып не только заставляют человека чувствовать себя усталым и разбитым, но и приводят к более серьезным проблемам со здоровьем, таким как риск возникновения высокого кровяного давления, психические расстройства и ослабление иммунитета.

В случае возникновения проблем со сном диетолог рекомендует использовать биологически активные добавки. Тем, кто испытывает трудности при засыпании, Московиц советует употреблять корень валерианы. «Валериана на протяжении веков использовалась для улучшения сна. Она помогает расслабиться и заснуть», — сказала она.

Сделать сон более качественным и глубоким поможет ашвагандха, считает диетолог. Это натуральный богатый адаптогенами растительный экстракт, обладающим антистрессовым действием. «Этот мощный экстракт помогает снять тревожность и улучшить способность справляться со стрессом», — заключила Московиц.

Ранее сообщалось, что британский врач и видеоблогер назвал способы улучшить сон и просыпаться отдохнувшим. Он утверждает, что лучше спит с тех пор, как перестал пользоваться телефоном по вечерам.