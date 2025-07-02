Украинской певице могут запретить въезд в Россию

РИА Новости: Украинской певице Ольге Поляковой могу отказать во въезде в Россию

Украинской певице Ольге Поляковой могут запретить въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в настоящее время имеются основания для отказа во въезде исполнительнице на территорию страны.

Ранее Полякова во время вечеринки российской блогерши Ники Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом) в Монако призвала спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Она раскритиковала тех, кто перестал это делать после прихода к власти в США Дональда Трампа, пообещавшего скорое завершение украинского конфликта. «Люди воюют в данный момент, а мы расслабились и будем ждать, что Трамп совершит чудо!» — возмутилась исполнительница.