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06:26, 2 июля 2025Культура

Украинской певице могут запретить въезд в Россию

РИА Новости: Украинской певице Ольге Поляковой могу отказать во въезде в Россию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Украинской певице Ольге Поляковой могут запретить въезд в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в настоящее время имеются основания для отказа во въезде исполнительнице на территорию страны.

Ранее Полякова во время вечеринки российской блогерши Ники Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом) в Монако призвала спонсировать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Она раскритиковала тех, кто перестал это делать после прихода к власти в США Дональда Трампа, пообещавшего скорое завершение украинского конфликта. «Люди воюют в данный момент, а мы расслабились и будем ждать, что Трамп совершит чудо!» — возмутилась исполнительница.

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