Диетологи назвали 13 продуктов для крепкого сна всю ночь

Диетологи предлагают изменить диету, чтобы настроиться на регулярный качественный сон. Получение большего количества минералов, таких как калий, магний, кальций и железо, может запустить выработку мелатонина, гормона, ответственного за регуляцию сна, пишет Women's Health.

Перед сном следует избегать тяжелой и жареной пищи, алкоголя, кофеина, вызывающих изжогу продуктов, таких как томатный соус или апельсиновый сок. Вместо них диетологи советуют сделать легкий перекус из продуктов, которые помогут расслабиться и крепко заснуть. Например, инжиром. По словам диетолога Жаклин Лондон (Jaclyn London), инжир содержит калий, магний, кальций и железо — минералы, которые помогают притоку крови и расслаблению мышц, являются ключевыми для засыпания. Помимо подавления тяги к сладостям, инжир содержит волокна, которые помогут насытиться. Второй продукт для сна — арбуз. Поскольку обезвоживание может повлиять на сон и его качество, выбор водянистых фруктов, таких как арбуз, может восполнить дефицит жидкости. Диетолог рекомендует утолять жажду дыней, яблоками, апельсинами и грушами.

А тостами из сладкого картофеля эксперт советует заменить привычные ночные закуски. Сладкий картофель — источник калия, магния и кальция, которые помогут расслабиться. А если сверху добавить немного меда и щепотку морской соли или столовую ложку орехового масла, то блюдо подойдет и для послеобеденного угощения.

Фисташки — чемпионы по стимуляции сна, благодаря содержанию белка, витамина В6 и магния, но врач предупреждает о высокой калорийности орехов, что может вызвать обратный эффект при переедании. Поэтому оптимальная порция равна одной унции (28 грамм). Чернослив содержит витамин В6, кальций, магний и другие вещества, которые помогают вырабатывать мелатонин. Чернослив можно сделать начинкой для тостов из цельного зерна или съесть несколько ягод за 30 минут до сна. Обезжиренный сыр моцарелла обеспечивает полноценный белок, особенно в сочетании с крекерами из цельного зерна. Это успокаивает чувство вечернего голода.

Травяной чай обладает множеством свойств, способствующих засыпанию. Ромашковый и имбирный чаи успокаивают нервы и желудок. А овсяная каша поможет заснуть из-за выработки инсулина. Они естественно повышают уровень сахара в крови и вызывает сонливость. Овес также богат мелатонином, который расслабляет организм и помогает заснуть, пояснила диетолог Синтия Паскуэлла (Cynthia Pasquella). Всего несколько штук миндаля способны мгновенно усыпить из-за триптофана и магния, которые помогают расслабить мышцы и нервы, стабилизировать сердечный ритм.

Вишня/черешня наряду с орехами и овсом — естественные источники мелатонина, увеличив который можно повысить шансы выспаться ночью, уверена нутрициолог Мишель Дудаш (Michelle Dudash). При регулярном употреблении в пищу они могут отрегулировать цикл сна. Темный шоколад полезен и днем, и ночью. Он содержит серотонин, который расслабляет тело и психику. Бананы, полные магния и калия, также способствуют расслаблению. Дудаш говорит, что витамин В6, содержащийся во фруктах, превращает триптофан в серотонин, еще больше увеличивая состояние покоя. Хумус — еще один источник триптофана. Паскуэлла утверждает, что желание перекусить ночью от чувства голода говорит о недоборе калорий в течение дня. Она советует есть хумус днем для лучшего сна и придерживаться трех небольшим приемов пищи, плюс две закуски при необходимости

Ранее диетологи назвали семь невероятных свойств черешни. Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что в одной чашке черешни — полтора грамма белка, три грамма клетчатки и масса витаминов и питательных веществ. Также ягоды продлевают молодость и улучшают сон. Богатство антиоксидантами, которые подавляют воспаление и окислительный стресс в организме, ягоды укрепляют иммунитет и препятствуют появлению морщин.