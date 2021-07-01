Врач назвал способы улучшить сон и просыпаться отдохнувшим

Британский врач и видеоблогер Али Абдаал (Ali Abdaal) рассказал, как улучшил свой сон, научился просыпаться хорошо отдохнувшим и оставаться бодрым весь день. Способы, которые он назвал, приводит издание Esquire.

Абдаал утверждает, что лучше спит с тех пор, как перестал пользоваться телефоном по вечерам. «Это, вероятно, самая значительная вещь, которую я сделал для улучшения сна, — говорит он. — Теперь телефон лежит на беспроводной зарядке на другом конце комнаты».

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По словам эксперта, свою роль сыграли и блокирующие свет занавески. Кроме того, он старается поддерживать температуру в спальне на уровне 19 градусов, который считается оптимальным для сна.

Еще один фактор, который, по мнению Абдаала, помогает ему лучше спать — это отказ от кофе после двух часов дня. «Кофеин остается в крови уйму времени, и даже если нам кажется, что кофеин на нас не действует, это не так», — объясняет он.

Эксперт предпочитает пользоваться обычным будильником, а не приложением для телефона. По его словам, он обнаружил, что телефонный будильник слишком легко остановить. Достаточно сказать: «Сири, выключи будильник», и он перестанет звонить. С обычным будильником такой трюк не пройдет.

Чтобы заснуть за две минуты, Абдаал ложится в кровать и расслабляет мышцы лица. Затем переходит к мышцам ног. «Если я не засну к этому моменту, как это обычно происходит, я пытаюсь расслабить руки, пальцы, локти, плечи, — говорит он. — Когда расслаблено все, я сосредотачиваюсь на вдохах и выдохах».

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Специалист советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.