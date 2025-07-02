Россиян предупредили об актуальных в июле схемах мошенников

«Мошеловка»: В июле мошенники используют сезонные поводы для обмана граждан

С наступлением июля злоумышленники активно используют сезонные поводы, чтобы обмануть россиян. Под видом благоустройства дворов мошенники собирают средства на несуществующие проекты, подделывают билеты на фестивали, а также маскируются под сотрудников «Единого агрегатора "Госуслуг"». Об этих схемах предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, сообщает РИА Новости.

Эксперты назвали и другие схемы — например, аферисты обещают абитуриентам «гарантированное поступление» в вуз за взятку, а в жару навязывают сомнительный ремонт кондиционеров. «Добавьте к этому фиктивные фитнес-абонементы, "бесплатные" экскурсии с принудительными покупками и поддельные страховки для путешествий — и картина мошеннического лета становится пугающе ясной», — отметили в пресс-службе.

В случае схемы с фальшивым благоустройством злоумышленники создают поддельные чаты, публикуют сообщения о якобы срочном сборе денег на благоустройство дома или двора, а после сбора средств удаляют чаты и исчезают. Что касается фейковых страховок — здесь аферисты пытаются заманить людей ценами и агрессивной рекламой. Жертве выдают полис от несуществующей страховой компании и затем игнорируют все жалобы и просьбы.

Ранее россиян, любящих пообщаться с мошенниками, предостерегли от этого, так как злоумышленники во время разговора могут получить важную информацию о собеседнике. Как рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин, они могут записать голос и использовать его в фейковых звонках