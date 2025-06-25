Россиянам назвали три главных причины не вести диалог с мошенником

F6: Мошенники записывают голос жертвы и используют его в фейковых звонках

Россиян, любящих пообщаться с мошенниками, предостерегли от этого, так как злоумышленники во время разговора могут получить важную информацию о собеседнике. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин.

Специалист перечислил три главных причины, по которым не следует вести диалог при подозрительном телефонном звонке. В частности, злоумышленники могут собирать голосовые данные, чтобы создать голосовой дипфейк и звонить от имени собеседника другим людям. Уточняется, что создать такую копию голоса можно, записав три секунды речи человека.

Кроме того, подчеркнул Золотухин, во время общения с мошенником можно все же случайно выдать важные сведения. «Вероятность [такого исхода] становится равной нулю только тогда, если не взяли трубку вообще или положили ее сразу, как только поняли, что разговор нежелательный», — подчеркнул эксперт. Также в разговоре со злоумышленником собеседник может сообщить малозначительные детали, которые аферист будет использовать против этого человека или его близкого окружения.

По словам Золотухина, закончить диалог как можно скорее будет лучшей тактикой при подозрительном звонке. «Если вы сразу положили трубку, то гарантированно не станете жертвой обмана», — заключил он.

Ранее стало известно, что мошенники обманывают россиян, предлагая работу. От лица работодателей они выманивают у жертв деньги под предлогом помощи.