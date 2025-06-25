Мошенники стали обманывать россиян с помощью работы

ВТБ: Мошенники стали предлагать россиянам работу ради выманивания денег

Мошенники стали обманывать россиян с помощью предложений работы. О новом способе выманить деньги у граждан со ссылкой на пресс-службу ВТБ сообщает РИА Новости.

Жертвами злоумышленников становятся пользователи сайтов по поиску работы — у них могут выманивать крупные суммы, которые перечисляют под предлогом «помощи». Мошенники размещают в интернете привлекательные вакансии, быстро «одобряют» кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве, а после дают простые задания, имитируя рабочий процесс.

«Через несколько дней "руководитель" срочно просит помочь — перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты», — пояснили в ВТБ.

Эксперты посоветовали гражданам проверять потенциального работодателя, прежде чем соглашаться выполнять для него какие-то задачи и помнить о том, что просьбы перевести деньги или оплатить что-либо перед трудоустройством — явный признак обмана.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) уже обратился к Госдуме с просьбой обязать организаторов распространения информации в интернете установить в мессенджерах, социальных сетях и прочих сервисах антифрод-системы защиты на основе искусственного интеллекта. Они смогут разрывать звонок, если будет иметься подозрение, что его совершают мошенники.