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08:41, 24 июня 2025Экономика

Российские банки предложили обязать разрывать звонки от мошенников в мессенджерах

РБК: В РФ предложили обязать разрывать звонки от мошенников в мессенджерах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские банки выступили с инициативой обязать организаторов распространения информации в интернете разрывать звонок, если будет иметься подозрение, что они носят мошеннический характер. Об этом со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) в профильный комитет Госдумы, пишет РБК.

По мнению специалистов, в мессенджерах, социальных сетях и прочих сервисах должны использоваться антифрод-системы защиты. В частности, на основе искусственного интеллекта. Она должна разрывать звонок или переписку, если такая система заметит активность со стороны злоумышленников.

Кроме того, НСФР предложил обязать организаторов распространения информации отключить звонки, которые поступают пользователю от тех, кого нет в его контактной книге.

Ранее в МВД рассказали, что телефонные мошенники во время звонков чаще всего выдают себя за представителей власти, среди которых структуры МВД, ФСБ, Роскомнадзора, а также Росфинмониторинга.

До этого в ведомстве предупредили о новых схемах обмана россиян. По словам представителей ведомства, мошенники стали чаще использовать фишинговые сайты.

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