В МВД предупредили о новых схемах обмана россиян

МВД: Мошенники стали чаще использовать фишинговые сайты для обмана россиян

Мошенники стали чаще использовать фишинговые сайты для обмана россиян, среди которых больше всего поддельных ресурсов, предназначенных для онлайн-покупок и инвестиций. Об этом в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД России.

«Предлагаем ознакомиться с нашим вторым дайджестом фишинговых ресурсов, направленных киберполицией на блокировку. Лидер нашего антирейтинга изменился, в этот раз это онлайн-покупки», — заявили в МВД, отметив, что мошенники стали чаще продавать несуществующие вещи.

Кроме этого, уточняется, что преступники часто выдают себя за сотрудников Московской биржи, а также крадут деньги под предлогом инвестировать их якобы в биржу. Отмечается, что максимальный ущерб в этой сфере составил 11,4 млн рублей.

В ведомстве также подчеркнули, что киберпреступники также предлагают большое количество фальшивых услуг, среди которых продажа билетов в несуществующие театры, якобы аренда жилья и даже интим-услуги.

Ранее в МВД предупреждали россиян об актуальной схеме мошенников в Telegram. Отмечалось, что преступники представляясь сотрудниками известных маркетплейсов и предлагали заработок на лайках.