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10:07, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об актуальной схеме мошенников в Telegram

МВД: Мошенники рассылают в Telegram сообщения с предложением заработка на лайках
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники обманывают желающих найти работу россиян, представляясь сотрудниками известных маркетплейсов и предлагая заработок на лайках. Об этом в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД РФ.

Уточняется, что злоумышленники отправляют голосовые сообщения такого рода в Telegram. Граждан, которые откликнулись на предложение, они, как правило, просят выполнить простые задания. Жертве также выплачивают символическое вознаграждение, добавили в ведомстве.

«Завоевав доверие, от гражданина потребуют "выкупить товар", приобрести "премиум-аккаунты" или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход», — заявили в МВД. Кроме того, мошенники могут убеждать собеседника скачать приложение якобы для работы, которое на самом деле представляет собой вредоносное программное обеспечение.

Ранее в МВД РФ предупредили об изменении тактики мошенников. Как пояснили в ведомстве, сегодня злоумышленники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву связаться с ними самостоятельно.

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