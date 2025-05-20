Россиян предупредили об изменении тактики мошенников

В МВД сообщили о попытках мошенников заставить жертву звонить им самостоятельно

Злоумышленники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву звонить им самостоятельно. Об изменении тактики телефонных мошенников россиян предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, пишет РИА Новости.

«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит все безопасно. Но это — ловушка», — указали в ведомстве.

Так, жертва совершает звонок и попадает на «специалиста», который подтверждает, что данные якобы пытаются украсть, и предлагает «защитить» их. На самом же деле, все это — часть сложной многоступенчатой схемы, направленной на полный контроль над аккаунтами и денежными средствами жертвы, резюмировали в МВД.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей портала «Госуслуги». По словам представителя МВД, злоумышленники создают фейковые доверенности с помощью специальных программ и размещают их в профиле жертвы.