В МВД предупредили россиян о новых схемах мошенничества на «Госуслугах»

МВД: Мошенники используют фейковые документы в аккаунтах «Госуслуг»

Мошенники начали использовать новую схему обмана пользователей портала «Госуслуги». Об этом предупредило МВД России, заявление приводит РИА Новости.

По словам представителя МВД, мошенники создают фейковые доверенности с помощью специальных программ и размещают их в профиле жертвы. Затем они связываются с пользователем и убеждают его в том, что тот перевел свои деньги в пользу террористических организаций, чтобы вызвать панику и заставить выполнять их требования.

«Мошенники используют эту возможность, отрисовывают в каких-то программах якобы какую-то доверенность несуществующую, просто создают липовые документы (...) и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас», — предупредили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что на портале «Госуслуги» любой пользователь может добавить документы, и появление новых файлов в аккаунте не означает, что они были отправлены официальными структурами. Если в профиле появился неизвестный документ, скорее всего, это результат действий мошенников.

Правоохранители порекомендовали россиянам сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, а также внимательно следить за безопасностью своих учетных записей.

Ранее МВД описало россиянам примерный портрет мошенника и назвало его слабую сторону. Среди характерных черт афериста ведомство назвало уверенность в превосходстве над собеседниками, хитрость и изворотливость, способность профессионально обманывать и склонность к нарциссизму.