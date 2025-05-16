Россиянам назвали способы распознать мошенников в интернете

МВД заявило, что мошенники боятся уточняющих вопросов

МВД описало россиянам примерный портрет мошенника и назвало его слабую сторону. Характерные черты злоумышленников ведомство перечислило в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Среди характерных черт афериста ведомство назвало уверенность в превосходстве над собеседниками, хитрость и изворотливость, способность профессионально обманывать и склонность к нарциссизму. В МВД заявили, что мошенниками в их действиях движет корысть и желание самоутвердиться за счет жертвы.

«[Злоумышленник] боится уточняющих вопросов и проверки информации. Теряет интерес, если чувствует уверенность и осведомленность собеседника», — раскрыли в МВД способ распознать мошенника в интернете. Кроме того, подчеркнули правоохранители, аферист отличается агрессивным поведением, а также спекулирует на эмоциях собеседника и создает ложную срочность во время общения.

Ранее МВД предупредило россиян о мошенничестве с письмами от лица компании Google. Сообщалось, что злоумышленники оставляют в письмах, якобы отправленных корпорацией, ссылки на фишинговые сайты.