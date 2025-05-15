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21:51, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с письмами от Google

МВД предупредило о схеме фишинга через подлинные письма от Google
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, связанную с отправкой похожих на подлинные письма от Google. Об этом предупредило МВД России, их заявление приводит РИА Новости.

«Пользователь видит письмо от no-reply@google.com, которые ведут на фишинговые сайты, замаскированные под Google, например, sites.google.com… Письмо приходит от легитимного отправителя и ведет на с виду легитимный ресурс. Однако данные, вводимые на данном ресурсе, окажутся у мошенников», — предупредили в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники нашли уязвимость, позволяющую повторно отправлять письма от имени американской компании.

Ранее американское издание Forbes сообщило, что сервисы Google подверглись массированной хакерской атаке: злоумышленники подделывают техподдержку компании ради похищения паролей. Представитель компании сообщил об усилении защиты, однако рекомендовал пользователям проявлять бдительность.

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