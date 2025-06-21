МВД назвало основные прикрытия телефонных мошенников

Мошенники часто выдают себя за представителей МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинга

Телефонные мошенники во время звонков чаще всего выдают себя за представителей власти, среди которых структуры МВД, ФСБ, Роскомнадзора (РКН), а также Росфинмониторинга. Об этом в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД России.

«На основе данных за последние две недели подсчитали под видом каких учреждений чаще всего звонят мошенники. Правоохранительные органы и органы исполнительной власти (МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинг) — 50%», — заявили в МВД.

Кроме того, уточняется, что преступники часто выдают себя за сотрудников коммерческих банков, управляющих компаний, МФЦ, а также работников социальных служб и страховых компаний.

Ранее сообщалось, что в МВД предупредили о новых схемах обмана россиян. По словам представителей ведомства, мошенники стали чаще использовать фишинговые сайты для обмана россиян, среди которых больше всего поддельных ресурсов, предназначенных для онлайн-покупок и инвестиций.