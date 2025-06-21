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15:19, 21 июня 2025Интернет и СМИ

МВД назвало основные прикрытия телефонных мошенников

Мошенники часто выдают себя за представителей МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинга
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

Телефонные мошенники во время звонков чаще всего выдают себя за представителей власти, среди которых структуры МВД, ФСБ, Роскомнадзора (РКН), а также Росфинмониторинга. Об этом в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД России.

«На основе данных за последние две недели подсчитали под видом каких учреждений чаще всего звонят мошенники. Правоохранительные органы и органы исполнительной власти (МВД, ФСБ, РКН, Росфинмониторинг) — 50%», — заявили в МВД.

Кроме того, уточняется, что преступники часто выдают себя за сотрудников коммерческих банков, управляющих компаний, МФЦ, а также работников социальных служб и страховых компаний.

Ранее сообщалось, что в МВД предупредили о новых схемах обмана россиян. По словам представителей ведомства, мошенники стали чаще использовать фишинговые сайты для обмана россиян, среди которых больше всего поддельных ресурсов, предназначенных для онлайн-покупок и инвестиций.

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