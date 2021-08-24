Мутко назвал количество желающих жить в частных домах российских семей

Гендиректор «Дом.РФ» Мутко заявил, что в частных домах хотели бы жить 70 процентов семей

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко назвал количество российских семей, которые желают жить в частных домах. Его слова на встрече с президентом России Владимиром Путиным передает РИА Новости.

По результатам общественного опроса, о желании жить в частных домах заявили 70 процентов семей — около 40 миллионов, рассказал Мутко. При этом на данный момент в таких условиях живут около 18 миллионов семей. Гендиректор «Дом.РФ» добавил, что по итогам первого полугодия количество жилья, которое было введено в рамках индивидуального-жилищного строительства, опередило ввод по многоквартирным домам.

Ранее Виталий Мутко сообщал, что средняя ставка по выданным в России с начала 2021 года по июль ипотечным кредитам составила 7,23 процента. К декабрю показатель может вырасти до 8,5-9 процентов, а в сегменте рефинансирования — 8,3-8,4 процента, сказал руководитель организации.