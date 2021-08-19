Россиян обнадежили новым максимумом ипотечной ставки

Руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг назвал прогнозируемый максимум ставки по рыночным программам ипотеки, пишет «Интерфакс».

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Россиян обнадежили тем, что рост ставки по жилищным кредитам может притормозиться к концу 2021 года на значении в девять процентов. Такой сценарий возможен, если Центробанк в свою очередь не повысит ключевую ставку, подчеркнул аналитик.

«Думаю, что основное повышение ставок уже произошло. Если жилье нужно для своего проживания, есть достаточно средств на первоначальный взнос и уверенность в том, что по текущей ставке получится выплачивать ипотеку, то надо брать ее сейчас. При значительном падении ставок кредит в любой момент можно будет рефинансировать», — пояснил Гольдберг.

Ранее директор «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что средняя ставка по выданным в России с начала 2021 года по июль ипотечным кредитам составила 7,23 процента. К декабрю показатель может вырасти до 8,5-9 процентов, а в сегменте рефинансирования — 8,3-8,4 процента, сказал руководитель организации.