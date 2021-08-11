Россиянам упростили сделки с ипотекой

В России упростили операции, связанные с оформлением документов по ипотеке. Впервые в стране по уже действующему кредиту на жилье выдали не бумажную, а электронную закладную, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка «Дом.рф».

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Операцию выдачи электронной закладной вместо ее традиционного аналога банк, который является уполномоченным в сфере жилищного строительства по поручению президента Владимира Путина, провел совместно с Росреестром. Ранее подобный документ можно было получить только по новой ипотеке. Как пояснили представители кредитной организации, инициатива направлена на то, чтобы постепенно полностью вывести из оборота бумажные образцы документов и повысить точность сделок.

«Технология сократит расходы кредиторов на сопровождение новых ссуд и действующего ипотечного портфеля. Для граждан упростится процесс снятия обременения при погашении кредита или рефинансировании», — отметил представитель «Дом.рф» Олег Комлик.

Электронный документ поступает в банк из Росреестра и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Далее закладная хранится в депозитарии банка до погашения ипотеки. В электронный образец можно вносить изменения, если будут обнаружены ошибки или нехватка первоначальных данных.

Ранее глава Росреестра Олег Скуфинский заявил, что к 2022 году процедуру получения всех выписок, которые связаны с операциями по недвижимости, переведут в онлайн. Тем самым ускорятся сделки по ипотеке, регистрации прав на жилье и землю, а также получение сведений об объектах капитального строительства.

