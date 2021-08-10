Россиянам отсоветовали дарить квартиры

Недвижимость зачастую дарят, чтобы прикрыть сделки купли-продажи, заявили эксперты, опрошенные РИА Новости. Участники фиктивного дарения должны учитывать, что такая сделка с высокой степенью вероятности может быть расторгнута, а им самим грозит административная или даже уголовная ответственность.

Юристы не советуют россиянам дарить друг другу квартиры и прочую недвижимость. Главная проблема дарения, по их словам, заключается в том, что отменить его крайне сложно. При этом очень часто дарители (бабушки, дедушки и прочие) впоследствии оказываются без жилья и на улице.

Большое преимущество дарения в свою очередь — возможность сохранить недвижимость за собой в случае развода: такое жилье не включается в совместно нажитое, даже если его подарили одному из супругов в период брака.

Дарением также часто подменяют завещание, указали юристы. Остальные наследники в такой ситуации не могут претендовать на имущество, но есть высокая вероятность оспаривания ими договора, особенно если он заключен незадолго до смерти прежнего владельца квартиры или дома.

В целом, по наблюдениям экспертов, дарение недвижимости очень легко признается недействительным, и этим пользуются недобросовестные собственники. Например, если даритель (а по факту продавец) признается недееспособным, договор дарения расторгается. А деньги вернуть не получится, так как сделка якобы безвозмездная.

Если даритель окажется должником и будет признан банкротом, факт дарения им недвижимости может быть рассмотрен как сделка, заключенная с целью сокрытия имущества. В таком случае возможны меры уголовной и налоговой ответственности, заключили юристы.

Ранее россиянам отсоветовали заключать сделки с недвижимостью в простой письменной форме. Не заверенный нотариусом договор купли-продажи жилья может быть спокойно обжалован в суде, заявили эксперты.