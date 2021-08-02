Определена доля мечтающих о новом жилье россиян

Среди россиян, которые хотят купить квартиру, преобладают мечтающие об однокомнатном жилье стоимостью около 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее исследование компании «СберСтрахование», проведенное в 37 городах страны с населением от 500 тысяч человек.

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Как определили аналитики, о приобретении новой квартиры в настоящее время задумываются 24 процента россиян. В Саратове и Пензе доля планирующих улучшение жилищных условий самая высокая — по 30 процентов. В Воронеже, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и Барнауле купить жилье хотят 27-28 процентов граждан, в Москве, Ульяновске и Красноярске — 26 процентов.

Более 60 процентов из тех, кто планирует приобрести квартиру, рассматривают варианты на вторичном рынке. Исключение — жители Екатеринбурга, Иркутска, Томска, Тюмени, Хабаровска и Челябинска. В этих городах более половины потенциальных покупателей сообщили, что им больше нравятся новостройки.

Среди желающих обзавестись жилой недвижимостью 53 процента ориентируются на однокомнатные квартиры, 33 процента — на «двушки», 13 процентов — на «трешки». В среднем респонденты готовы потратить на одно-, двух- и трехкомнатное жилье по 1,8 миллиона, 2,8 миллиона и 3,8 миллиона рублей соответственно. Взять ипотеку намерены 35 процентов из тех, кто хочет купить квартиру, остальные рассчитывают на собственные силы, помощь друзей и родственников.

Ранее психолог Надежда Двоскина заявила, что проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу. По словам эксперта, приобретая маленькое жилье — от 16 до 26 квадратных метров, россияне не очень хорошо учитывают свои потребности.