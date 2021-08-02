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Определена доля мечтающих о новом жилье россиян

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Саратов
Саратов
Фото: Андрей Васильев / РИА Новости

Среди россиян, которые хотят купить квартиру, преобладают мечтающие об однокомнатном жилье стоимостью около 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее исследование компании «СберСтрахование», проведенное в 37 городах страны с населением от 500 тысяч человек.

Как определили аналитики, о приобретении новой квартиры в настоящее время задумываются 24 процента россиян. В Саратове и Пензе доля планирующих улучшение жилищных условий самая высокая — по 30 процентов. В Воронеже, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и Барнауле купить жилье хотят 27-28 процентов граждан, в Москве, Ульяновске и Красноярске — 26 процентов.

Более 60 процентов из тех, кто планирует приобрести квартиру, рассматривают варианты на вторичном рынке. Исключение — жители Екатеринбурга, Иркутска, Томска, Тюмени, Хабаровска и Челябинска. В этих городах более половины потенциальных покупателей сообщили, что им больше нравятся новостройки.

Среди желающих обзавестись жилой недвижимостью 53 процента ориентируются на однокомнатные квартиры, 33 процента — на «двушки», 13 процентов — на «трешки». В среднем респонденты готовы потратить на одно-, двух- и трехкомнатное жилье по 1,8 миллиона, 2,8 миллиона и 3,8 миллиона рублей соответственно. Взять ипотеку намерены 35 процентов из тех, кто хочет купить квартиру, остальные рассчитывают на собственные силы, помощь друзей и родственников.

Ранее психолог Надежда Двоскина заявила, что проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу. По словам эксперта, приобретая маленькое жилье — от 16 до 26 квадратных метров, россияне не очень хорошо учитывают свои потребности.


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