Среда обитания
 
Последние новости
Вирусолог оценил заявление главы ВОЗ о появлении более опасного штамма COVID-19
Пассажир обхитрил таксиста и угнал его автомобиль в Москве 
Ксения Бородина переписала дом на мать перед разводом
Во Франции ввели «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры
Совфед разработал законопроект об аресте за неуплату алиментов бывшим супругам
В России возник дефицит вагонов
Исполнитель роли Гарри Поттера рассказал о желании сняться в «Форсаже»
Конструктор назвал цели российского Су-75
Популярный блогер сделал парные тату с Ивлеевой и раскрыл их значение
Изнасиловавших россиянку иностранцев арестовали
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам перечислили снижающие стоимость квартиры факторы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Романов / Коммерсантъ

Любые обстоятельства, мешающие нормально пользоваться недвижимостью, могут привести к снижению ее стоимости. Главные факторы, отрицательно влияющие на цену жилья, для издания «Слово и Дело» перечислил эксперт по недвижимости Константин Барсуков.

Эксперт привел в пример мусорные свалки в Подмосковье — «вся недвижимость, которая находится в тех районах, где были свалки и от них шел неприятный запах, считалась неликвидной», указал он. Аналогичным образом на стоимость квартиры могут повлиять природные катаклизмы (например, если дороги размыло и транспортная доступность объекта ухудшилась), строительство крупных и шумных трасс, отметил Барсуков.

По его словам, к снижению стоимости недвижимости приводит и вырубка деревьев, уничтожение близлежащих парков, где гуляли семьи с детьми, изменение видовых характеристик квартиры. Даже геополитический фактор может повлиять на стоимость квадратных метров, подчеркнул специалист: так, когда Крым вошел в состав России, недвижимость в стране подешевела из-за падения курса рубля, наблюдавшегося после введения санкций.

Эксперт посоветовал при покупке квартиры оценивать будущее района и учитывать все риски, но не отчаиваться, если какой-то кризис все же случится. Продавать недвижимость по сниженной цене не стоит, указал он: возможно, для того, чтобы цены взлетели, нужно подождать не два года, а пять лет.

Ранее россиян предостерегли от покупки ипотечных квартир. При приобретении такого жилья покупателю зачастую приходится гасить ипотечный долг продавца. Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа минимальная стоимость квартиры в Крыму
Россиян разуверили в возможности снижения цен на жилье в Сочи
Москвичам предложат обменять старые квартиры на новые
Раскрыты данные о самых дешевых квартирах в Москве
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:01 9 апреля

«Тут все разваливается»

Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании
10:1016 июля

Россияне бросились скупать жилье в одной стране Европы ради паспортов

09:3316 июля

Россиянам разрешат подзаработать на сельхозземлях

08:1616 июля

Цены на квартиры в Москве перешагнули психологический рубеж

Среда обитания00:02 5 апреля

Ядовитый захватчик

В СССР надеялись, что борщевик поможет сельскому хозяйству. Теперь опасный сорняк заполонил Россию
07:3216 июля

Британцев призвали есть меньше мяса ради спасения планеты

06:3016 июля

В США продадут последний дом основателя Microsoft

05:3116 июля

Голливудская пара избавится от пентхауса с элитным сервисом

Среда обитания00:0528 марта

Назад в прошлое

Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
20:5315 июля

Названы города России для самой выгодной сдачи жилья в аренду

20:3015 июля

Сын продюсера Пригожина заявил о взломе квартиры

19:2815 июля

Металлолом сыграет ключевую роль в спасении планеты

Россия
«Мама, у меня кипит кровь!»
Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
В России изменили схему управления регионами.
За каждый федеральный округ теперь отвечает свой вице-премьер правительства
Все материалы
Мир
Китайцы застряли в затопленном вагоне метро из-за наводнения
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Пекин ответил на обвинения ЕС и НАТО в кибератаках
Англия — новый лидер по числу заражений коронавирусом в мире.
Почему власти снимают все ограничения в разгар пандемии?
В Бразилии сестер-близняшек убили в прямом эфире Instagram
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
Французский истребитель разбился в Мали
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
Из главной кубышки России выделят деньги на самолеты
Китай собрался спасать экономику торговлей данными граждан
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
EU Reporter отметил восстановление иранской нефтедобычи и экспорта
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
В Китае начали отключать электричество из-за его нехватки
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Правозащитник ответил на сообщения о бунте в СИЗО «Кресты»
Под Петербургом нашли подземную тюрьму с крематорием.
Ею владели экс-сотрудник ФСИН и похититель людей по фамилии Эскобар
Россиянину в СИЗО передали партию телефонов в колбасе
Сбившую троих детей в Москве россиянку отправили в СИЗО
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ составила список запрещенных к передаче иностранцам сведений о России
Сюзанна Масси и Рональд Рейган«Я не позволяла завербовать себя»
Как советница президента Рейгана дружила с КГБ и помогла наладить отношения США и СССР?
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Участники Тамбовского восстания«Их расстреливали без суда»
Почему сто лет назад советская власть травила народ газом и брала детей в заложники
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье
Как Моргенштерн стал главной звездой России и в чем секрет его успеха?
 
Актер из «Подпольной империи» 11 раз выстрелил в человека
Берегись автомобиля.
Как и почему на Каннском фестивале победил фильм о забеременевшей от «Кадиллака» убийце?
Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов
Все материалы
Интернет и СМИ
ИРИ объявил о начале приема заявок на создание контента в 2022 году
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
Ивлеева и Галич раскрыли настоящую причину конфликта
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Познер высказался о «золотом дворце» задержанного главы ставропольского ГИБДД
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Личные данные пользователей «Умного голосования» слили в сеть
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Невеста обвинила похудевшую сестру в попытке ее затмить
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Британский писатель перенес операцию на сердце и потерял память
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
Обезьяна пристрастилась к алкоголю, забралась в винный магазин и напилась
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Школьница пожаловалась на проблемы с глотанием и умерла от рака головного мозга
Все материалы
В Германии затопило автосалон с новыми Porsche
Копии Ferrari, McLaren и Mercedes-Benz, сделанные из старых ненужных автомобилей
Необычные реплики со всего света
АвтоВАЗ представит пять новинок за четыре года
Детально изучаем Volvo V60 Cross Country на длительном тесте
Ездим далеко, ищем конкурентов и считаем расходы
Porsche Macan обновился и стал мощнее
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Toyota представила новый гибридный хэтчбек Aqua
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
В Великом Новгороде стартовал фестиваль уличных театров «Без кулис»
В Нижнем Новгороде воссоздадут историческую сцену-ракушку
В Невинномысске начнут производить медицинский кислород
В Хабаровске состоялось открытие праздника «Дни армянской культуры»
Все материалы