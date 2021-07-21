Россиянам перечислили снижающие стоимость квартиры факторы

Любые обстоятельства, мешающие нормально пользоваться недвижимостью, могут привести к снижению ее стоимости. Главные факторы, отрицательно влияющие на цену жилья, для издания «Слово и Дело» перечислил эксперт по недвижимости Константин Барсуков.

Эксперт привел в пример мусорные свалки в Подмосковье — «вся недвижимость, которая находится в тех районах, где были свалки и от них шел неприятный запах, считалась неликвидной», указал он. Аналогичным образом на стоимость квартиры могут повлиять природные катаклизмы (например, если дороги размыло и транспортная доступность объекта ухудшилась), строительство крупных и шумных трасс, отметил Барсуков.

По его словам, к снижению стоимости недвижимости приводит и вырубка деревьев, уничтожение близлежащих парков, где гуляли семьи с детьми, изменение видовых характеристик квартиры. Даже геополитический фактор может повлиять на стоимость квадратных метров, подчеркнул специалист: так, когда Крым вошел в состав России, недвижимость в стране подешевела из-за падения курса рубля, наблюдавшегося после введения санкций.

Эксперт посоветовал при покупке квартиры оценивать будущее района и учитывать все риски, но не отчаиваться, если какой-то кризис все же случится. Продавать недвижимость по сниженной цене не стоит, указал он: возможно, для того, чтобы цены взлетели, нужно подождать не два года, а пять лет.

Ранее россиян предостерегли от покупки ипотечных квартир. При приобретении такого жилья покупателю зачастую приходится гасить ипотечный долг продавца. Риск заключается в том, что после погашения кредита продавец может попытаться выйти из сделки.