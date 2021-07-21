Названа минимальная стоимость квартиры в Крыму

Самая доступная квартира в Крыму в настоящее время продается за 350 тысяч рублей. Площадь этой «однушки» — всего 26 квадратных метров. Объект расположен в поселке Новоселовкоском в 30 километрах от Евпатории, свидетельствуют данные агентства недвижимости «Домус», предоставленные «Ленте.ру».

Материалы по теме Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить? Турецкий поток Россияне устремились в Турцию. Квартиру там можно купить по цене однушки за МКАД

Наиболее дорогая квартира на полуострове стоит 1,2 миллиарда рублей. Это 774-метровый пентхаус в Ялте. Объект расположен на 26 этаже одного из самых престижных жилых комплексов города и имеет роскошные виды на Черное море.

Всего в июле 2021-го на вторичном рынке недвижимости Крыма представлено 10,1 тысячи квартир. Из них всего около 300 — квартиры-студии или многокомнатные. В сегменте частных домов предлагается к продаже 11 тысяч объектов. При этом минимальная стоимость лота на этом рынке — 100 тысяч рублей, столько просят за 20-метровый дом, расположенные в черте города Красноперекопск.

Самым дорогим домом в Крыму риелторы называют объект площадью 1,2 тысячи квадратных метров за 1,5 миллиарда рублей. Площадь участка — 77 соток. Кроме основного дома, на территории также располагается гостевой коттедж на четыре спальни.

Ранее риелтор, руководитель агентства недвижимости Gold Real Estate Артем Бараболя сообщил, что в настоящее время на рынке крымской недвижимости наблюдается планомерный рост цен. В месяц стоимость жилья увеличивается примерно на 2 процента. Эксперт разуверил россиян в возможности снижения цен на квартиры и дома в Крыму.