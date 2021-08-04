Россиянам ускорят сделки с недвижимостью

К 2022 году россиянам предложат полностью перейти на электронный документооборот с недвижимостью. Выдачу всех видов выписок организуют онлайн на портале госуслуг. Данная инициатива ускорит и упростит регистрацию сделок, оформление прав на жилье, сообщил 4 августа в докладе премьер-министру страны Михаилу Мишустину руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

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По словам главы ведомства, добавление на единый государственный портал функционала для получения электронных выписок продлится до конца 2021 года. В этот же период планируется распространить на всю страну проект регистрации сделок на квартиры за 24 часа, пилот которого в Московской области, по словам Скуфинского, доказал эффективность, увеличив стандартную скорость процедуры в пять раз.

«Люди должны быстро и безбарьерно оформлять права на недвижимость и получать сведения из Единого реестра недвижимости. Росреестр впервые в мае этого года вывел на Госуслуги три самые востребованные выписки из ЕГРН. Это сведения о переходе прав, об основных характеристиках объекта и об объектах недвижимости, которые составляют около 90 процентов всех запросов. В 2021 году планируем разместить остальные виды выписок, чтобы обеспечить регистрации прав и кадастрового учета через госуслуги», — пояснил глава Росреестра.

Отдельное внимание уделят сделкам с ипотекой, чтобы сформировть единый электронный формат взаимодействия банков, населения, государственных структур.

«Мы подключили кредитные организации к нашим электронным сервисам, и уже сегодня виден результат. По отношению к январю 2020 года электронная ипотека выросла в пять раз и составляет почти 50 процентов от всего объема сделок. До конца года планируем обеспечить 60 процентов. Считаем очень важным взаимодействие Росреестра с застройщиками по оперативной регистрации договоров долевого участия и прав на квартиры. Для этого мы их тоже подключаем к нашим электронным сервисам», — добавил Скуфинский.

Ранее об ускорении сделок с недвижимостью заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин. Россиянам пообещали упростить процедуры оформления не только квартир, но и земли, чтобы быстрее оформлять ипотеку на индивидуальное строительство в рамках программы «Мой частный дом».