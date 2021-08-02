Россиянам пообещали оформлять жилье за один день

В России ускорят процедуры регистрации прав собственности на недвижимость, включая квартиры и частные дома. По плану правительства, с 2022 года оформление жилья будет занимать у населения не более суток, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

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Заместитель председателя правительства России отметил, что решение оптимизировать процесс регистрации прав на недвижимость связано с проектом льготной ипотеки для индивидуального строительства «Мой частный дом». Чиновник подчеркнул, что в ближайший год будут отработаны основные претензии россиян, которые связаны с получением документов на землю и возведение жилья.

«Мы должны помочь людям быстро оформлять участок, делать его оценку, дешево подключать все коммуникации и тут же обращаться за ипотекой на строительство дома. Нужно все организовать так, чтобы в конечном итоге человек мог за один день зарегистрировать новую недвижимость, при необходимости продать старую», — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что изменение сроков по оформлению жилья будут касаться не только домов, но и квартир. В отношении последних к процедурам за один день планируется прийти уже в 2021 году или к середине 2022-го, по частным домам — к 2022 году. Организация процесса прорабатывается правительством совместно с Центробанком и Росреестром.

По данным аналитиков «СберСтрахования» почти каждый четвертый россиянин в последнее время задумывался о покупке собственного жилья. Около 60 процентов людей, готовых к приобретению квартиры, ищут недвижимость на вторичном рынке. При этом в Екатеринбурге и Иркутске население больше предпочитает новостройки.