России предрекли исчезновение ипотечных заемщиков

Ипотечные заемщики и недобросовестные должники в России могут исчезнуть как класс из-за падения реальных доходов населения, заявила «Вечерней Москве» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

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По словам эксперта, новые правила выдачи кредитов (Центробанк с августа ужесточил правила оформления ипотеки с низким первоначальным взносом) отлично повлияют на ипотечный рынок. Чем меньше накоплений у заемщика, тем больше рисков, что он будет дефолтным, пояснила Радченко. Новые правила «позволяют очиститься ипотечному рынку от разгильдяев-заемщиков», добавила она.

«Большинству граждан сегодня не до ипотеки — ипотечные заемщики могут иссякнуть как класс из-за падения реальных доходов», — отметила эксперт. Многие россияне в принципе не смогут накопить на первоначальный взнос и впоследствии обслужить кредит, предрекла Радченко. Качественных заемщиков, способных добросовестно выплачивать ипотеку, становится все меньше, указала она.

Ранее стало известно, что доля просроченных кредитов в общей ипотечной задолженности россиян снижается. С начала года объем «плохой» ипотеки в целом по России сократился почти на 7 процентов, или на 5,5 миллиарда рублей.