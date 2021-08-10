Ставкам по ипотеке в России пообещали рост

Эксперты полагают, кто к концу 2021 года ставки по ипотеке в России вырастут. Об этом говорится в обзоре рынка ипотечного кредитования аналитического центра «Дом.РФ», передает РБК.

Аналитики пообещали, что к концу года ставка может подняться на фоне повышения ключевой ставки.

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В «Дом.РФ» полагают, что такая тенденция приведет к ослаблению спроса. Средняя ставка по выданным в России с января по июнь 2021 года ипотечным кредитам составляет 7,23 процента. По итогам года этот показатель может составить 7,5-7,7 процента, а к концу 2021-го — вырасти до 9 процентов, уточнили специалисты.

Ранее о перспективе взвинчивания ставок говорил генеральный директор института развития в жилищной сфере «Дом.рф» Виталий Мутко. «Мы прогнозируем к концу года среднюю ставку по рыночной ипотеке на новостройки где-то в районе 8,5-9 процентов, на вторичном рынке жилья — 9-9,2 процента годовых, в сегменте рефинансирования — 8,3-8,4 процента. Текущая рыночная ставка достигает 8,2 процента, по льготной ипотеке — 6,1-6,2 процента», — пояснил он.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза.