В ЦБ рассказали о дальнейшем повышении ставки

В ЦБ рассказали о дальнейшем повышении ключевой ставки. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уточнила, что пока преждевременно говорить, что цикл повышения завершился. При этом, добавила она, июльское повышение может стать последним, передает РИА Новости.

На сегодня, добавила Набиуллина, ЦБ рассматривал повышение ставки на 0,5, 0,75 и 1 процентных пункта. «По нашему уточненному прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7 процента годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции, ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон», — прокомментировала она.

Ранее в пятницу, 23 июля Центробанк резко поднял ключевую ставку до 6,5 процента годовых. Регулятор объяснил решение тем, что во втором квартале года российская экономика достигла допандемического показателя. Годовую инфляцию ЦБ прогнозирует на уровне 5,7-6,2 процента.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров на Набиуллиной была брошь в виде тучи. По всей видимости, она намекнула на пожар в экономике, который заставил резко повысить ключевую ставку.