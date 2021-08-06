Названа причина уменьшения объемов выдачи ипотеки

Россиянам назвали основные причины уменьшения объемов выдачи ипотеки. На количество ссуд для приобретения жилья, которые банки одобряли в июле, повлияло ужесточение льготной программы. Отчет представили аналитики компании Frank RG, опираясь на данные своего мониторинга.

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Эксперты сделали вывод, что в июле выдача ипотеки уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 21 процент. Количество выданных кредитов на недвижимость стало ниже даже майских показателей, когда традиционно сокращаются объемы кредитования из-за большого количества нерабочих дней. Суммарно по ипотеке банки выдали россиянам в июле 436,7 миллиарда рублей.

Как поясняет руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова, на отрицательную динамику в жилищном кредитовании повлияли изменения госпрограммы льготной ипотеки — увеличение ставки до семи процентов и ограничение кредитного лимита до трех миллионов рублей.

«Сокращение лимита вызвало падение спроса на льготную ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге, где средний размер кредита превышает пять миллионов рублей. В июле ряд банков повышал ставки по рыночным программам, что также сказалось на объеме выданных кредитов», — добавила Филиппова.

Ранее аналитики ЦИАН пришли к аналогичному выводу и отметили, что среднемесячные темпы продаж в июле 2021 года сравнялись с аналогичным периодом 2019 года. Представители сервиса по поиску недвижимости также предположили, что продажи за июль частично сформированы из сделок, которые по факту заключались на старых условиях, то есть по ставке в 6,5 процента, лимитах в 12 миллионов рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга и шесть миллионов рублей для других регионов.