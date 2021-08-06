В России предсказали подорожание ипотеки

На фоне перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки Центрального банка России в стране может подорожать ипотека, рассказали «Ленте.ру» в ВТБ. Аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный», которая входит в группу, предсказывают, что в перспективе средняя ставка по жилищным кредитам в российских банках может вырасти до 9 процентов к концу года — при условии, что ключевая ставка поднимется до 7 процентов.

Сейчас она составляет 6,5 процентов, и, по мнению аналитиков «ВТБ Капитала», может стать на полпроцента больше до конца года. Хотя сигнал о повышении ключевой ставки кредитные учреждения получили еще в марте, в первом полугодии ипотечные ставки в среднем держались на уровне в 7,2-7,3 процента и даже снижались.

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«Ипотечный рынок в первом полугодии сохранял свои ценовые параметры на рекордно низком уровне — во многом за счет программы с господдержкой, которая де-факто завершилась в крупнейших мегаполисах в начале июля. Сегодня банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9 процентов к концу года, то есть вернуться к своим допандемийным значениям», — объяснил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

В июне 2021 года, по данным Центрального банка, самой дешевой ипотека была в Магаданской области — под 5,79 процента годовых в среднем. Сравнительно доступные жилищные кредиты также на Сахалине (6,05 процента), в Якутии (6,19 процента), Приморье (6,2 процента) и Бурятии (6,41 процента).

Ключевая ставка Центрального банка, от которой зависит стоимость кредитования, в последний раз повышалась в июле сразу на один процентный пункт. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом отмечала, что говорить о завершении цикла увеличения ставки пока рано.