Россиян попросили не брать кредит на ипотеку

Попытка взять кредит на первоначальный взнос по ипотеке может только ухудшить ситуацию заемщика. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков.

Он попросил не думать, что банки не обращают внимания на долговую нагрузку клиента, а при таком кредите она существенно возрастает. В результате организация может либо вообще отказать в ипотечном кредите, либо уменьшить его сумму.

В оценке учитывается, что чем больше долговая нагрузка, тем вероятнее просрочка. Поэтому попытка сэкономить для заемщика может обернуться большими расходами.

Грибков посоветовал вначале каждый месяц откладывать не меньше той суммы, что планируется вносить в качестве ежемесячного платежа. Кроме того, при накоплении первоначального взноса он рекомендовал варьировать долю дохода, идущего в копилку. На этом основании и можно сделать вывод, к какому первоначальному взносу лучше стремиться.

Ранее эксперт рассказывал, что лучшей стратегией при попытке сэкономить на ипотеке станет подача заявок в несколько банков. После этого заемщик сможет сравнить все условия по ипотечному кредиту и страховке.

