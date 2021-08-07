Россиянам рассказали о способе сэкономить при оформлении ипотеки

Директор по развитию финансовых продуктов финансового маркетплейса «Сравни.ру» Алексей Грибков в разговоре с РИА Новости назвал способ сэкономить при оформлении ипотеки.

По его словам, лучшей стратегией в данном вопросе станет подача заявок в несколько банков. Так потенциальный заемщик сможет сравнить все условия по ипотечному кредиту и страховке. Эксперт отметил, что может возникнуть ситуация, когда более низкая процентная ставка сопровождается дорогой страховкой. В связи с этим важно обратить внимание на стоимость и выбор компаний, с которыми работает банк.

Грибков подчеркнул важность правильной оценки данных затрат, поскольку страховку нужно продлевать ежегодно. Также эксперт советует изучить все пункты страхового покрытия и историю выплат компании.

Ранее в России предсказали подорожание ипотеки на фоне перспективы дальнейшего повышения ключевой ставки Центрального банка России .