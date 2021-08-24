Путин призвал защитить россиян от недобросовестных застройщиков

Президент России Владимир Путин назвал одной из самых важных задач защиту россиян от недобросовестных застройщиков. Об этом он сказал на встрече с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко, передает Telegram-канал URA.RU.

«Это чрезвычайно важно. Иначе это ведет к недоверию граждан в отношении того, что делает государство. Ведь даже правовая и финансовая грамотность у людей — она же очень разная», — заявил президент. Он указал на то, что безопасность обычных граждан в этой сфере должно обеспечить государство.

Ранее Владимир Путин объявил, что в России впервые за всю историю есть возможность в целом решить жилищный вопрос. Он также предложил выделить 45 миллиардов рублей на новую программу по расселению жилья. Нововведение коснется объектов, признанных аварийными на 1 января 2021 года.