Россиян предупредили о скрытых «сюрпризах» при покупке квартир

Риелторы и юристы напомнили россиянам о важных деталях в сделках по покупке жилья

Жителей России предупредили о важных деталях и скрытых «сюрпризах» при покупке вторичного жилья. Население предостерегли от потери денег и обмана в сделках с недвижимостью, пишет РБК со ссылкой на риелторов и юристов нескольких отечественных компаний.

Покупателям квартир напомнили о необходимости тщательной проверки правоустанавливающих документов на жилье, личных данных владельца и всех доверенностей. Среди проблем, с которыми сталкиваются в подобных сделках, чаще всего становятся наложенный на имущество арест, регистрация на жилплощади несовершеннолетних и недееспособных людей, а также отказ от продажи недвижимости одного из собственников.

Если покупатель приобрел квартиру, полученную прежним собственником в наследство, то позже рискует столкнуться с ситуацией, что при сделке были ущемлены интересы других наследников недвижимости. Суд может признать продажу недействительной.

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«Это крайне неприятная ситуация, особенно когда деньги уже потрачены продавцом объекта. Тогда покупатель квартиры рискует остаться и без квартиры, и без денег. Выход — максимально тщательно проверять документы на приобретаемую квартиру, общаться с наследником, собирать данные о составе семьи продавца и лицах, которые могли быть наследниками. В идеале — включить в договор пункт, по которому продавец объекта берет на себя урегулирование потенциальных спорных вопросов с неучтенными наследниками», — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Перед сделкой следует запросить справки в ЕГРН, БТИ, выписки из домовой книги, по финансово-лицевому счету квартиры, чтобы уточнить наличие долгов по коммуналке. Когда квартира приобретается не у собственника, а у лица, действующего по доверенности, стоит предельно внимательно проверять данные и условия действия документа.

«Важно уточнить срок действия доверенности, а также полномочия того, на чье имя она выдана. Бывали случаи, когда доверенность выдана с правом сдавать объект в аренду, а тот, кому выдана доверенность, пытается продать объект. Чтобы избежать неприятностей, следует обязательно связаться с доверителем, уточнить сам факт существования доверенности и ее срок действия, спросить, знает ли доверитель о планах продать объект. И крайне желательно проводить саму сделку с помощью нотариуса», — добавила Дымова.

Среди скрытых «сюрпризов» могут оказаться физические дефекты квартиры. Например, плесень на стенах, спрятанная за мебелью, изношенная сантехника и электрические коммуникации. Осматривать квартиру перед покупкой лучше при дневном освещении, советуют юристы, чтобы заметить все недостатки в помещениях. В случае, если окна квартиры выходят на общественное пространство, уточните, не запланировано ли в ближайшее время какое-либо строительство на данном участке (например, многоэтажки, которая закроет весь обзор и свет с улицы).

«При выборе квартиры проверяйте техпаспорт. Если вы купите вариант, где проводилась перепланировка и она не узаконена, все хлопоты со штрафами, возможным сносом и реконструкцией стен лягут на ваши плечи. Расходы достигают нескольких сотен тысяч рублей», — отмечает зампредседателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов.

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