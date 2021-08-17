Десяткам тысяч россиян раздали землю на Дальнем Востоке

Более 90 тысяч человек получили землю по программе «Дальневосточный гектар»

Более 90 тысяч россиян получили землю по программе «Дальневосточный гектар». Несколько десятков тысяч человек также воспользовались программой ипотеки в регионе. О результатах работы рассказал представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости.

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По бесплатному гектару получили 94 тысячи человек. Они будут использовать землю для строительства жилья, ведения сельского хозяйства, пасеки, возведение предприятий и объектов туристического сервиса. Трутнев посчитал подобный показатель «хорошим результатом».

Кроме того, более 50 тысяч человек приобрели квартиры по программе «Дальневосточная ипотека». Представитель президента подтвердил, что в регионе существует рост цен, однако он не превысил среднероссийский показатель.

Закон о бесплатной раздаче земель на Дальнем Востоке действует для всех россиян с 2017 года. Желающие могут взять не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а после законного использования, получить участок в собственность. В апреле 2021 года программу расширили — россиянам, которые успешно освоили первый гектар, предоставили возможность получить второй.