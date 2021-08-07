Россияне начали активно подавать заявки на получение «арктического гектара»

На получение «арктического гектара» подано почти две тысячи заявок от россиян. Об этом рассказал РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В общей сложности на оформление бесплатного земельного участка поступило 1953 обращения. Из них большинство (1006) находятся в Мурманской области, уточнил министр.

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Чекунков также рассказал об участниках программы. По его словам, более 76 процентов первых заявителей — активные люди в возрасте от 26 до 50 лет. На долю молодых людей в возрасте до 25 лет приходится 13 процентов. Еще около 10 процентов составляют россияне старше 51 года.

О расширении действия программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики заявил премьер-министр Михаил Мишустин в апреле 2021 года. Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу 1 августа. Земля доступна в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.