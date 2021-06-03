В Петербурге разыграют первый гектар в Арктике

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пройдет розыгрыш первого гектара на территории Арктики. Участок можно будет получить в рамках расширения программы «Дальневосточный гектар», сообщает ТАСС со ссылкой на Мининформ Мурманской области.

Участок расположен в Мурманской области. Розыгрыш начнется 3 июня 2021 года среди посетителей экономического форума. Мероприятие будет проходить на стенде региона.

Желающие должны заполнить анкету, передать ее организаторам и ждать результатов. Принять участие можно до 17:00 4 июня. Победителя назовут на стенде области.

В мае 2021 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому программу «Дальневосточный гектар» распространят на территорию Арктики. Получение участков поспособствует повышению уровня социально-экономического развития Арктической зоны. Желающие смогут построить там жилье и начать хозяйственную деятельность.