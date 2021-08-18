Названа максимальная стоимость съемных квартир в Москве

Названы округа Старой Москвы с самой дорогой арендой жилой недвижимости. Рейтинг приводит РБК со ссылкой на аналитиков компании «Миэль».

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Максимальная стоимость съемных квартир на территории Старой Москвы зафиксирована в Центральном, Западном и Северном округах столицы. Первое место у Центрального административного округа со средней месячной платой в 57 тысяч рублей по однокомнатной квартире, по двухкомнатной — 92,1 тысячи рублей, трехкомнатной — 158,3 тысячи рублей, выяснили эксперты.

На втором месте Западный округ со стоимостью 39,4 тысячи, 51,2 тысячи и 86,3 тысячи рублей в месяц для одно-, двух-, трехкомнатных квартир соответственно. На третьем месте Северный округ, где однокомнатную квартиру можно снять за 35,7 тысячи, двухкомнатную за 44,9 тысячи, а трехкомнатную — 75,7 тысячи рублей.

Четвертую позиция занимает Юго-Западный округ со средней арендной платой за однокомнатную квартиру на уровне 35,4 тысячи рублей, замыкает пятерку Северо-Западный округ с платой за аналогичное жилье в 34,8 тысячи рублей, а за трехкомнатную квартиру — 64 тысячи рублей.

Самые недорогие однокомнатные квартиры для съема находятся на востоке (31,7 тысячи рублей), юго-востоке (33 тысячи рублей) и на юге (33,6 тысячи рублей) столицы, добавили представители «Миэль».

В августе 2021 года аналитики «ИНКОМ-Недвижимость» определили минимальную арендную плату за жилье в столице. Самую дешевую съемную квартиру нашли на севере Москвы недалеко от станции метро «Селигерская». В двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров предлагают заселиться за 20 тысяч рублей в месяц, но одно из помещений хозяин оставит закрытым.