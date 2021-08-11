Названа цена самой дешевой квартиры в московских новостройках

Для приобретения самой дешевой квартиры в московской новостройке придется отдать не менее 2,8 миллиона рублей. К такому выводу пришли риелторы из Est-a-Tet, данные их исследования приводит РБК.

Наиболее доступными на первичном рынке московской недвижимости агентство назвало студии в апарт-комплексах — их доля в новостройках старой Москвы за 2021 год увеличилась втрое и составила 12 процентов.

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Лидером среди дешевого отдельного жилья оказались апартаменты в жилом комплексе «Подъемная 14». При площади в 11 квадратных метров их цена составила 2,8 миллиона рублей. Второе место в рейтинге заняли апартаменты из ЖК «Loft Нагорная» (11,3 квадратных метра за 3,2 миллиона рублей), а третье — в ЖК «Перец» (20,1 квадратных метра за 4,4 миллиона рублей).

Кроме того, в пятерку самых доступных вошли апартаменты в ЖК «Loft на Вернадского» и квартира в ЖК «Сказочный лес» — их можно приобрести за 4,4 и 4,8 миллиона рублей соответственно.

Риелторы прогнозируют, что из-за роста цен на жилье доля студий на первичном рынке недвижимости в Москве будет только расти. Например, по оценкам агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости», она уже занимает 13 процентов. Тем временем, без учета апартаментов, доля студий в московских новостройках составила 14,2 процента, подсчитали риелторы из компании «Метриум». Самая дешевая квартира-студия, по мнению аналитиков фирмы, обойдется в 5,3 миллиона рублей.

Дешевле апартаментов в Старой Москве можно приобрести только комнату. Самая недорогая будет стоить около 1,8 миллиона рублей, а средняя цена такого вида недвижимости составила в районе 4,5 миллиона рублей.