Владелец торговых центров IKEA начал торговать жильем

Компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами IKEA, начала торговать жильем в китайском городе Чанша. Несколько сотен квартир располагаются в многофункциональном комплексе, сообщает Reuters.

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В городе появился первый в истории многофункциональный комплекс Livat Changsha, который совместил в себе торговую и жилую составляющую. Внутри располагаются около 500 квартир. По словам управляющего директора Ingka Centres Синди Андерсен (Cindy Andersen), в объекты начнут заселять в марте 2022 года. На данный момент стоимость квартир не раскрывается.

Появление жилья стало для компании еще одним источником дохода. Решение разместить в комплексе квартиры сотрудники объяснили растущей урбанизацией Китая. В проект инвестировали 616,8 миллиона долларов (более 45,5 миллиарда рублей). Livat Changsha стал пятым владением компании в Китае. Помещения уже арендовали магазины, включая Decathlon и Uniqlo.

В июне прошлого года в 70 крупнейших населенных пунктах Китая зафиксировали ускорение роста цен на жилье. В Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу цены на квартиры в новостройках увеличились в среднем на 0,7 процента по сравнению с показателями апреля того же года.