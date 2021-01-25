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IKEA начнет продавать запчасти к мебели

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Фото: Depositphotos

Крупнейшая в мире компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA начнет продавать запчасти, сообщает Financial Times. Как объяснила директор по устойчивому развитию Inter Ikea Лена Припп-Ковач, это нужно для того, чтобы продлить срок службы товаров.

«Можно будет обновить вещи — например, купить новые чехлы или ножки для дивана», — прокомментировала она. Сейчас в компании разрабатывается система онлайн-заказов, которая будет доступна по всему миру. В будущем компания планирует перейти на безотходное производство и к концу десятилетия свести на нет причиняемый окружающей среде вред.

В декабре 2020 года стало известно, что компания откажется от использования бумажных каталогов. Проспекты выпускали в течение 70 лет, но сейчас интерес клиентов к ним упал. Первый каталог появился в 1951 году, а самый коммерчески успешный — в 2016-м. Его тираж составил 200 миллионов экземпляров. Впоследствии каталог выпустили в 69 разных версиях на 32 языках и более чем на 50 рынках.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает в 30 странах мира, управляет 378 магазинами. В России фирменные магазины работают в торговых центрах «Мега». В российских магазинах уже продается экологичный текстиль: ткани изготавливают из выловленного из моря пластика.

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