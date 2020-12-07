IKEA откажется от легендарных бумажных каталогов

Крупнейшая в мире компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA откажется от своих легендарных каталогов на бумаге, поскольку интерес потребителей к продукту снизился. Каталоги выпускали 70 лет. Об этом говорится на сайте организации.

Первый каталог появился в 1951 году, а самый коммерчески успешный — в 2016-м. Его тираж составил 200 миллионов экземпляров. Впоследствии каталог выпустили в 69 разных версиях, на 32 языках и более чем на 50 рынках.

«Но времена меняются. IKEA стала более цифровой и доступной, одновременно осваивая новые способы коммуникации с большим количеством людей. Поведение покупателей и в целом медиапотребление изменились, и сегодня каталог IKEA читает меньше людей, чем в прошлые годы», — говорится в сообщении.

Руководители компании назвали такое решение волнительным, но рациональным. Теперь IKEA планирует распространить каталог по своим магазинам осенью 2021 года. Сообщается, что он будет доступным и полным идей и знаний касаемо домашнего интерьера. Таким образом компания отдаст дань уважения продукту.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru