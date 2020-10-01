IKEA вновь начала торговать популярным в 90-х головным убором по 200 рублей

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA вновь начал торговать собственной версией популярной в 90-х годах шляпы-панамы. Об этом сообщает Independent.



Головному убору дали название Knorva. Он изготовлен из синего полипропилена, который используется для пошива фирменных сумок IKEA — Frakta, оснащен специальным отсеком для знаменитого «икеевского» карандаша и дополнен полоской с желтыми логотипами марки.

В настоящий момент аксессуар доступен к покупке только на австралийском сайте сети, его стоимость составляет 3,5 доллара (около 250 рублей).



Поклонники компании выразили восхищение описанному предмету гардероба в соцсетях. «До этого момента мне никогда так не хотелось иметь шляпку из IKEA», «Я еще никогда ни в чем не нуждался так сильно», «Мне особенно нравится отверстие для карандаша, очень практично», «Забудьте панамку Gucci. Теперь я ношу только IKEA», — писали они.

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Впервые описанная шляпа появилась в ассортименте магазинов IKEA в марте. Тогда ее цена была равна четырем долларам, в России — 300 рублей.

В 2018 году шляпа-панамка из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стала трендом, который в своих коллекциях до сих пор поддерживают как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. Впервые панамку заметили на неделе мужской моды в Париже в том же году, когда аксессуар продемонстрировали сразу несколько компаний, в числе которых оказались Chanel, Burberry, а также коллаборация британского дизайнера Джонатана Андерсона с японским брендом Uniqlo.