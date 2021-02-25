IKEA назвала самые популярные товары для дома среди россиян

В крупнейшей в мире компании по продаже мебели и товаров для дома IKEA рассказали, какие вещи пользовались наибольшей популярностью среди россиян в 2020 году. В списке оказались мебель, текстиль и предметы декора. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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По данным компании, в этот период покупатели приобретали те товары, с помощью которых обустраивали в домах рабочие места. Эксперты связали подобную активность с самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. В итоге самыми популярными товарами оказались компьютерные столы, ароматические свечи и подушки.

В 2020-м многие собственники также решили обустроить балконы и сады и покупали стеллажи для хранения. Россияне часто приобретали эргономичные стулья, табуреты, переносные индукционные панели, тарелки, бумажные салфетки и подставки для смартфонов. Популярностью пользовались и предметы декора, включая жалюзи плиссе. Юные клиенты обращали большее внимание на фломастеры и легендарную игрушку в форме акулы.

В январе 2021 года представитель IKEA объявила о планах компании начать продажи запчастей для мебели, например, чехлов или ножек для дивана. Нововведение объяснили желанием создателей продлить срок службы товаров и в будущем перейти на безотходное производство, сведя к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

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